Китай уличили в вытягивании из России трудовых ресурсов

Директор центра РАНХиГС Климанов уличил КНР в отъеме трудовых ресурсов у России

Китайская трудовая экспансия в Россию, о которой много говорили в начале века, уже сошла на нет, и сейчас наблюдается скорее обратная тенденция. Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

По его словам, КНР давно уже вытягивает трудовые ресурсы из России, отнимает у кадрового ресурса не только самих россиян, но и граждан среднеазиатских республик, которые могли бы приехать на заработки.

«Я был в Хабаровске и во Владивостоке в этом году — не могу сказать, что там есть засилье китайцев», — объяснил Климанов, добавив, что 15-20 лет назад ситуация была другой.

Ранее аналитики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ подсчитали, что самые большие проблемы из-за дефицита кадров в России испытывают организации розничной торговли, логистика и строительный сектор, а также сферы услуг, электроэнергетики и пассажирских перевозок.

До этого в Центробанке сообщили, что по итогам второго квартала 2024 года обеспеченность российских компаний кадрами упала до минимума за всю историю наблюдений, составив минус 30,8 пункта.