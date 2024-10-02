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18:52, 2 октября 2024Мир

Посол Ливана в России заявил о начале третьей ливано-израильской войны

Посол Ливана в России: происходящее является третьей ливано-израильской войной

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

События, происходящие на Ближнем Востоке, являются началом третьей ливано-израильской войны. Об этом заявил посол Ливана в России Шауки Бу Нассар в интервью ТАСС.

«Конечно, этот конфликт можно назвать третьей ливанско-израильской войной, потому что любая политическая сила в Ливане, будь то [ливанское шиитское движение] "Хезболла" или любая другая партия - это ливанская сторона», — заявил дипломат.

Посол Ливана добавил, что в результате атак Израиля страдают так или иначе ливанцы, «независимо от их политических взглядов и веры». Он также выразил свое несогласие с утверждением израильской стороны о том, что ее военная операция направлена против «Хезболлы», а не ливанского народа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил массированную ракетную атаку Ирана на Израиль, произошедшую через сутки после того, как армия обороны Израиля начала наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

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      Елизавета Мытарева
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