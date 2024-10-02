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14:26, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Приложение Rutube пропало из Google Play

Приложение видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений Google Play

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Приложение видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений Google Play. В этом убедилась «Лента.ру».

При поиске приложения по названия магазин предлагает установить программу Rutube Детям или Студия Rutube.

В разговоре с ТАСС пресс-служба Rutube заявила, что приложение удалили из-за санкций США. Однако на территории Соединенных Штатов видеохостинг остается доступным, добавили представители компании.

Ранее компания сообщила о на крупнейшую DDoS-атаку за последние два года. Отмечалось, что специалисты Rutube работали над восстановлением его работы.

До этого пользователи пожаловались на сбой в работе Rutube. Отмечалось, что о трудностях в работе поступило около 1300 сообщений.

В августе приложение Rutube пропало из магазина приложений App Store. Представители видеохостинга сообщили, что будут добиваться возвращения программы в App Store как можно скорее.

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      Мария Большакова
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