Приложение Rutube пропало из Google Play

Приложение видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений Google Play

Приложение видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений Google Play. В этом убедилась «Лента.ру».

При поиске приложения по названия магазин предлагает установить программу Rutube Детям или Студия Rutube.

В разговоре с ТАСС пресс-служба Rutube заявила, что приложение удалили из-за санкций США. Однако на территории Соединенных Штатов видеохостинг остается доступным, добавили представители компании.

Ранее компания сообщила о на крупнейшую DDoS-атаку за последние два года. Отмечалось, что специалисты Rutube работали над восстановлением его работы.

До этого пользователи пожаловались на сбой в работе Rutube. Отмечалось, что о трудностях в работе поступило около 1300 сообщений.

В августе приложение Rutube пропало из магазина приложений App Store. Представители видеохостинга сообщили, что будут добиваться возвращения программы в App Store как можно скорее.