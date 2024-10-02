Пропавшего пять месяцев назад 20-летнего россиянина нашли живым на вокзале

Пропавшего пять месяцев назад 20-летнего жителя Казани нашли живым на вокзале

Двадцатилетнего жителя Казани, пропавшего пять месяцев назад, нашли живым на вокзале. Родственники россиянина отчаялись и обратились к тарологам, последние уверяли, что молодой человек «очень грустный и холодный». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Парень бесследно исчез в начале мая. Его поисками занялись родители, волонтеры и сотрудники полиции. Семья молодого человека также попросила подключиться к операции гадалок и тарологов. Последние, исследовав свои каналы, объявили о страшном.

Родные россиянина расстроились, прочитав известия от «специалистов», однако не стали сдаваться и продолжили поиски. 30 августа система распознания лиц «Сфера» заметила молодого человека на станции Казань-2.

Данные тут же передали полиции, а сотрудники сообщили об этом родителям. Они встретили беглеца на территории вокзала.

Ранее сообщалось, что в Туапсе в Краснодарском крае нашли пропавшего на пять дней 92-летнего пенсионера.