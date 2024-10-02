Путин открыл инновационный колледж для специалистов по созданию беспилотников в Москве

Путин открыл в парке «Руднево» в Москве колледж для операторов БПЛА

Президент России Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднево» в Москве и открыл инновационный колледж, в котором будут готовить специалистов по производству беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии открытия также присутствовали первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Как отмечает агентство, при проектировании образовательной площадки учитывалась новая концепция развития среднего профессионального образования. столицы. В здании площадью 9,1 тысяч квадратный метров располагаются 21 высокотехнологичных мастерских и лабораторий.

В центрах учащиеся смогут отточить навыки в машиностроении, электронике, автоматизации производства и выпуске беспилотных авиационных систем (БАС). При этом студенты смогут изучить все этапы создания дронов — от изготовления корпуса для установки плат и программировани. Планируется, что образовательная площадка «Руднево» будет обучать около трех тысяч учащихся в год.