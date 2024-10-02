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22:31, 2 октября 2024Россия

Путин попил кофе с Собяниным

Путин и Собянин попробовали эспрессо в индустриальном парке «Руднево» в Москве

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин попробовали кофе в столичном индустриальном парке «Руднево», куда глава государства прибыл в среду, 2 октября, на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе знакомства с площадкой президент и мэр столицы посетили кофейню, где попросили студентов сварить им эспрессо.

Президент поблагодарил студентов за кофе. «Вкусно», — оценил глава государства получившийся напиток.

На церемонии открытия индустриального парка также присутствовали первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. В здании площадью 9,1 тысячи квадратных метров располагаются 21 высокотехнологичная мастерская и лаборатория.

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      Марина Совина
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