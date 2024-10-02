Работников двух российских зоопарков начали допрашивать по делу о похищении кенгурят

Работников зоопарков Калуги и Ярославля допрашивают по делу о похищении кенгурят

Правоохранители начали допрашивать работников зоопарков в Калуге и Ярославле по делу о похищении детенышей кенгуру. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, на территории калужского зоопарка рядом с местом преступления были найдены кусачки. По одной из версий, сотрудники зоопарка могли украсть кенгурят для разведения. По предварительным данным, злоумышленники хорошо разбираются в правилах содержания сумчатых животных, так как в момент преступления они знали, что детеныши уже выходят из сумки матери и могут выжить на молочном кормлении без нее. Найти преступников пока не удалось.

По информации экспертов, украденные кенгурята принадлежат к виду рыже-серый валлаби. На черном рынке сейчас есть спрос на детенышей этого вида. В России кенгуру покупают для частных зоопарков и продажи мяса.

1 октября сообщалось, что из российских зоопарков украли трех сумчатых. Малыша по кличке Крош украли из ярославского зоопарка, других двух шестимесячных животных — из парка птиц «Воробьи» в Калуге.