Россиян предупредили об опасности коровьего молока

Диетолог Соломатина: молоко провоцирует воспаление и аллергию

Коровье молоко нередко вызывает негативную реакцию иммунной системы, провоцирует воспаления, непереносимость и аллергию, предупредила диетолог Елена Соломатина. Стоит ли из-за этих опасностей отказываться от животного молока и переходить на растительные заменители, она рассказала «Вечерней Москве».

Диетолог подчеркнула, что магазинное молоко уступает по полезным свойствам натуральному, более того, у многих оно провоцирует неприятные симптомы: аллергию или воспалительные реакции. Главная причина этого, считает Соломатина, в том, что на больших фермах животные чаще болеют, подвергаются воздействию антибиотиков и препаратов для увеличения лактации.

Тем не менее специалистка подчеркнула, что нет необходимости полностью отказываться от молока и молочных продуктов. По ее мнению, в идеале рацион должен включать как молоко животного происхождения, так и его растительные заменители: миндальное, банановое, овсяное, гречневое или соевое. Соломатина уточнила, что в альтернативном молоке много полезных элементов, но ограничивать себя только им не стоит, так как при его производстве добавляются фосфаты, стабилизаторы и другие вещества.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала отказаться от творога людей с непереносимостью молочного белка. Кроме того, она предупредила, что не стоит налегать на творог людям с заболеваниями почек.