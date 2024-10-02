Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в одну страну Ближнего Востока

Посольство РФ в Иране посоветовало россиянам воздержаться от поездок в страну

Посольство РФ в Иране посоветовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну Ближнего Востока. Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.

Уточняется, что рекомендация относительно путешествий в исламскую республику будет действовать до нормализации ситуации. До этого в российском посольстве призвали находящихся в Иране соотечественников воздержаться от фото- и видеосъемок на улицах и не поддаваться панике.

Ранее украинских граждан попросили отказаться от поездок в Израиль. В посольстве постсоветской страны в Тель-Авиве уточнили, что визит туда лучше перенести из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

