Россиянам посоветовали ждать магнитных бурь

Эксперт Абунина призвала ждать магнитных бурь к концу недели

Мощная вспышка на Солнце, зафиксированная ночью на 2 октября, может привести к магнитным бурям на Земле. Ждать этого явления к концу следующей недели россиянам посоветовала руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в разговоре с радио «Комсомольская правда».

«Воздействие плазмы на околоземное пространство в виде магнитных бурь ожидается через 3-4 дня. Вероятно, что будут умеренные магнитные бури», — сообщила Абунина. Она добавила, что последствием магнитных бурь могут стать перебои в работе спутниковой электроники и радиосвязи.

В ночь на 2 октября, в 01:20 по московскому времени, ученые зафиксировали на Солнце вспышку балла Х7.1. Взрыв стал самым сильным с мая текущего года и вторым по мощности в текущем солнечном цикле, начавшемся семь лет назад. В мае 2024-го уровень вспышки на фоне сильнейших пятибалльных магнитных бурь составил X8.7.