На Солнце зафиксировали неожиданно мощную вспышку

Ученый Богачев: на Солнце зафиксировали мощнейшую с мая вспышку

На Солнце минувшей ночью произошла неожиданно мощная вспышка. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в разговоре с агентством РИА Новости.

В 01:20 по московскому времени ученые зафиксировали вспышку балла Х7.1. «Вспышка уровнем X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», — поделился информацией Богачев. Взрыв на Солнце стал самым сильным с мая текущего года и вторым по мощности в текущем солнечном цикле, начавшемся семь лет назад. В мае 2024-го уровень вспышки на фоне сильнейших пятибалльных магнитных бурь составил X8.7.

Ученый заявил, что, хотя специалисты отмечали рост солнечной активности за последние двое суток, их удивило то, что Солнце сумело накопить энергию на столь мощный взрыв. Он объяснил, что за последние две недели обстановка на звезде была спокойной, а с 14 сентября не было зафиксировано ни одной вспышки высшего балла. Богачев уточнил, что активный центр, где произошел взрыв, будет находиться в области влияния на Землю еще примерно пять суток. Помимо этого, существует вероятность того, что очередная сильная вспышка на Солнце, которая приведет к выбросу солнечной плазмы в сторону Земли, произойдет в ночь с пятницы на субботу, 5 октября, однако точного прогноза по этому вопросу пока еще нет.

В сентябре Сергей Богачев рассказал, что солнечная активность в XXI веке усилилась и достигла максимума за нынешнее столетие.

