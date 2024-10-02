Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:56, 2 октября 2024Экономика

На Солнце зафиксировали неожиданно мощную вспышку

Ученый Богачев: на Солнце зафиксировали мощнейшую с мая вспышку

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Reuters

На Солнце минувшей ночью произошла неожиданно мощная вспышка. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в разговоре с агентством РИА Новости.

В 01:20 по московскому времени ученые зафиксировали вспышку балла Х7.1. «Вспышка уровнем X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», — поделился информацией Богачев. Взрыв на Солнце стал самым сильным с мая текущего года и вторым по мощности в текущем солнечном цикле, начавшемся семь лет назад. В мае 2024-го уровень вспышки на фоне сильнейших пятибалльных магнитных бурь составил X8.7.

Ученый заявил, что, хотя специалисты отмечали рост солнечной активности за последние двое суток, их удивило то, что Солнце сумело накопить энергию на столь мощный взрыв. Он объяснил, что за последние две недели обстановка на звезде была спокойной, а с 14 сентября не было зафиксировано ни одной вспышки высшего балла. Богачев уточнил, что активный центр, где произошел взрыв, будет находиться в области влияния на Землю еще примерно пять суток. Помимо этого, существует вероятность того, что очередная сильная вспышка на Солнце, которая приведет к выбросу солнечной плазмы в сторону Земли, произойдет в ночь с пятницы на субботу, 5 октября, однако точного прогноза по этому вопросу пока еще нет.

В сентябре Сергей Богачев рассказал, что солнечная активность в XXI веке усилилась и достигла максимума за нынешнее столетие.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР. В его доме обнаружили записку и бутылку с алкоголем

      Россиянка побывала в Китае и перечислила странные особенности жизни местных

      Эффект от расследования Конгресса США по Зеленскому оценили

      В России взлетели продажи автомобильной резины

      В России собрались пересчитать прожиточный минимум

      Боец ВСУ рассказал о проблемах с наркоманией в армии

      На Солнце зафиксировали неожиданно мощную вспышку

      Жители московского ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные у подъезда баллоны c газом

      На западе Украины сотрудники военкомата задержали священника

      Сотрудники ФСБ нашли тайник с взрывными устройствами и боеприпасами в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше