Российская учительница устроила скандал в такси из-за платного ожидания в пять рублей

В Новосибирске учительница устроила скандал в такси из-за платного ожидания

В Новосибирске учительница в Академгородке устроила скандал в такси из-за платного ожидания в пять рублей. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном видеоролике видно, как российский педагог на переднем сиденье с телефоном в руках кричит на водителя. Учительница отказывается покидать салон, поскольку хочет вызвать другую машину. «Такую жалобу накатаю, что вы ни в какое такси не устроитесь! Даже на панель не встанете!» — восклицает пассажирка.

Девушка-водитель позже рассказала, что в конфликт с ней вступила преподавательница из новосибирского лицея № 162. Таксистке пришлось возвращать клиентку к подъезду, однако та не торопилась выходить, пока не вызовет другое авто.

Сотрудница показала ролик менеджеру, чтобы не снизился рейтинг. Девушка призналась, что очень расстроилась из-за всей ситуации. Она сама выпускалась из лицея № 162.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали таксиста, изнасиловавшего пассажирку в салоне автомобиля.