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16:41, 2 октября 2024Россия

Российский мэр получил тяжелое ранение на СВО

Глава Нейво-Шайтанского Шаньгин получил ранение в спину на СВО

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Нейво-Шайтанского в Свердловской области Александр Шаньгин получил тяжелое ранение в спину в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет URA.RU.

По данным издания, ранение мужчина получил при исполнении боевых задач в зоне СВО. Сейчас Шаньгин находится в одном из госпиталей Екатеринбурга, где проходит реабилитацию.

Шаньгин возглавлял Нейво-Шайтанский в течение 12 лет. На СВО он отправился в апреле 2024 года, оставив дома жену и трехмесячного ребенка.

В ноябре 2023 года сообщалось, что бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский получил ранение в зоне — его плечо пробил осколок.

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      Елена Торубарова
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