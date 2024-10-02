Российский посол рассказал о поверхностном ответе Британии по делу Скрипалей

Посол РФ Келин: ответ Британии по делу Скрипалей не содержал информации о Сергее

Полученный ответ от Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании по делу Скрипалей не содержал никаких сведений о Сергее Скрипале, сообщил «Известиям» российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Полученный от Форин-офиса в марте поверхностный ответ касался только Юлии. О ее отце в ноте англичан ни слова», — рассказал он. Келин заявил, что российская сторона продолжит добиваться информации о состоянии и правовом статусе Скрипалей, а также об обстоятельствах происшествия в Солсбери.

По словам дипломата, Лондон делает все, чтобы скрыть правду об инциденте в Солсбери.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отказе экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выступить в суде по делу об отравлении британки Дон Стерджес в 2018 году. По мнению дипломата, они могли бы дать показания онлайн.