Захарова высказалась об отказе Скрипалей выступить в суде по делу об отравлении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» высказалась об отказе экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выступить в суде по делу об отравлении британки Дон Стерджес в 2018 году. По мнению дипломата, они могли бы дать показания онлайн.
Как сообщила газета The Guardian со ссылкой на адвоката Джея Холборна, Сергей и Юлия Скрипали не хотят появляться на заседании из соображений безопасности. При этом ее родственники считают, что Скрипалей стоит включить в список свидетелей.
«Мне кажется, есть все возможности для этого», — отметила Захарова.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят выступать в суде из-за опасений спецслужб Великобритании, а не России.