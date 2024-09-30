Захарова высказалась об отказе Скрипалей выступить в суде по делу об отравлении

Захарова: Скрипали могли бы дать показания в суде по делу об отравлении онлайн

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» высказалась об отказе экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выступить в суде по делу об отравлении британки Дон Стерджес в 2018 году. По мнению дипломата, они могли бы дать показания онлайн.

Как сообщила газета The Guardian со ссылкой на адвоката Джея Холборна, Сергей и Юлия Скрипали не хотят появляться на заседании из соображений безопасности. При этом ее родственники считают, что Скрипалей стоит включить в список свидетелей.

«Мне кажется, есть все возможности для этого», — отметила Захарова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят выступать в суде из-за опасений спецслужб Великобритании, а не России.

