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14:03, 22 июня 2024Россия

В России высказались о нежелании Скрипалей давать показания в суде

Депутат Чепа считает, что Скрипали опасаются британских спецслужб
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят выступать в суде по делу об отравлении «Новичком» из-за опасений спецслужб Великобритании, а не России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о нежелании Скрипалей участвовать в слушаниях.

«Ждать можно чего угодно. Мы хорошо понимаем, что никакого расследования не было. Те, кто попытался сделать провокацию против России, у них ничего не получилось. Ждать от правосудия каких-то результатов, наверное, не приходится. Скрипали опасаются за свою жизнь, в первую очередь, опасаясь спецслужб Великобритании. Если что-то пойдет не так, их уберут. Если их уберут, это будет попытка опять свалить вину на Россию, якобы это Россия расправляется. (...) Это старый известный лондонский прием», — полагает депутат.

Как сообщила газета The Guardian со ссылкой на адвоката Джея Холборна, Сергей и Юлия Скрипали не хотят появляться на заседании по делу об отравлении жительницы британского города Эймсбери Дон Стерджес в 2018 году. При этом ее родственники считают, что Скрипалей стоит включить в список свидетелей.

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В июне 2018 года британку госпитализировали вместе с ее молодым человеком Чарли Роули. Как он позже рассказал, он нашел флакон духов и подарил ей. Женщина распылила аромат на запястья, после чего потеряла сознание, спасти ее не удалось.

Это произошло спустя несколько месяцев после того, как Юлия и Сергей Скрипали были отравлены в городе Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что для этого использовали разработанное в СССР нервно-паралитическое вещество «Новичок».

В Лондоне считают, что за случившемся стоит российская сторона. Предполагаемыми отравителями следствие назвало Руслана Боширова, Александра Петрова и Дениса Сергеева, которых считают сотрудниками спецслужб. Первые двое позже дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, где заявили, что работают в сфере спортивного питания. Они признали, что были в Солсбери, но, по их словам, приехали посмотреть на «знаменитый собор».

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения и называла дело сфальсифицированным. Москва предлагала помощь Скрипалям, однако Юлия от лица семьи отказалась от нее.

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