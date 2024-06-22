Стало известно, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери якобы из соображений безопасности. Эта информация была озвучена во время предварительного слушания.
Скрипали не считают нужным присутствовать на заседании
Как утверждает газета The Guardian, Скрипали считают, что сведений, предоставленных ими правоохранителям ранее, должно быть достаточно, и их присутствие на заседании необязательно. При этом члены семьи британки Дон Стерджесс, предположительно ставшей жертвой отравляющего вещества, хотят, чтобы Скрипалей внесли в список возможных свидетелей.
При этом британское правительство попросило усилить меры безопасности на слушании, в том числе обеспечить задержку трансляции на 15 минут на случай раскрытия данных, которые могут навредить национальной безопасности. Разбирательство начнется в октябре.
Отравляющее вещество попало к Стерджесс под видом духов
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По версии Лондона, они пострадали из-за разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок». Спустя несколько месяцев, в июне, Дон Стерджесс и Чарли Роули отравились в Эймсбери. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, британку спасти не удалось. Роули же пришел в себя. Мужчина рассказал, что нашел флакон с предполагаемым ядом в парке и подарил покойной.
Впоследствии семья Стерджесс подала иск в Высокий суд Лондона о нарушении Россией прав человека. Адвокаты семьи начали разбирательство в суде в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ответчиками в деле указаны Российская Федерация, Министерство обороны России и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). Российская сторона отвергла обвинения в причастности к гибели британки.
Россия ждала ответа от Великобритании шесть лет
Россия впервые получила официальный ответ от Великобритании по делу Сергея Скрипаля и его дочери Юлии лишь спустя шесть лет — в 2024 году. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этот ответ можно считать «подобием официальной реакции».
В ноте британского МИД сообщалось, что Юлия Скрипаль приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его. В то же время о судьбе Сергея Скрипаля ничего не говорится. В связи с этим Захарова захотела спросить у Великобритании, жив ли он.
Хотя, говорят, обещанного три года ждут, тут в два раза дольше получилось
Россия обвинила Британию в фабрикации отравлений
В свою очередь, Россия обвинила Британию в фабрикации отравления Скрипалей в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Москвой. В посольстве России в Лондоне указали, что власти королевства не были заинтересованы в поисках истины.
Помимо прочего, в посольстве отметили, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены официальным Лондоном, который отказался от предложенного Москвой сотрудничества. Посол России в Британии Андрей Келин также указывал на то, что Лондон не намерен делиться информацией о ходе и результатах расследования. Дипломат выразил мнение, что одной из возможных причин нежелания делиться сведениями является отсутствие данных, которые бы действительно подтверждали вину РФ.
Племянница Скрипаля усомнилась в версии Британии с отравлением «Новичком». Ее сомнения в первую очередь вызваны заявлениями Скотланд-Ярда. «Нам сказали, что вот какой-то "Новичок". По их рассказам, весь Солсбери должен был помереть от этого "Новичка", а получается, что все вокруг живые», — пояснила Виктория. Она убеждена, что, для того чтобы закрыть дело, нужен суд.