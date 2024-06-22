Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

Скрипали не хотят участвовать в слушаниях по делу об отравлении Стерджесс

Стало известно, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери якобы из соображений безопасности. Эта информация была озвучена во время предварительного слушания.

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Скрипали не считают нужным присутствовать на заседании

Как утверждает газета The Guardian, Скрипали считают, что сведений, предоставленных ими правоохранителям ранее, должно быть достаточно, и их присутствие на заседании необязательно. При этом члены семьи британки Дон Стерджесс, предположительно ставшей жертвой отравляющего вещества, хотят, чтобы Скрипалей внесли в список возможных свидетелей.

При этом британское правительство попросило усилить меры безопасности на слушании, в том числе обеспечить задержку трансляции на 15 минут на случай раскрытия данных, которые могут навредить национальной безопасности. Разбирательство начнется в октябре.

Отравляющее вещество попало к Стерджесс под видом духов

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По версии Лондона, они пострадали из-за разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок». Спустя несколько месяцев, в июне, Дон Стерджесс и Чарли Роули отравились в Эймсбери. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, британку спасти не удалось. Роули же пришел в себя. Мужчина рассказал, что нашел флакон с предполагаемым ядом в парке и подарил покойной.

Впоследствии семья Стерджесс подала иск в Высокий суд Лондона о нарушении Россией прав человека. Адвокаты семьи начали разбирательство в суде в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ответчиками в деле указаны Российская Федерация, Министерство обороны России и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). Российская сторона отвергла обвинения в причастности к гибели британки.

Фото: Metroplitan Police / Reuters

Россия ждала ответа от Великобритании шесть лет

Россия впервые получила официальный ответ от Великобритании по делу Сергея Скрипаля и его дочери Юлии лишь спустя шесть лет — в 2024 году. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этот ответ можно считать «подобием официальной реакции».

В ноте британского МИД сообщалось, что Юлия Скрипаль приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его. В то же время о судьбе Сергея Скрипаля ничего не говорится. В связи с этим Захарова захотела спросить у Великобритании, жив ли он.

Хотя, говорят, обещанного три года ждут, тут в два раза дольше получилось Мария Захарова официальный представитель МИД России

Россия обвинила Британию в фабрикации отравлений

В свою очередь, Россия обвинила Британию в фабрикации отравления Скрипалей в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Москвой. В посольстве России в Лондоне указали, что власти королевства не были заинтересованы в поисках истины.

Помимо прочего, в посольстве отметили, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены официальным Лондоном, который отказался от предложенного Москвой сотрудничества. Посол России в Британии Андрей Келин также указывал на то, что Лондон не намерен делиться информацией о ходе и результатах расследования. Дипломат выразил мнение, что одной из возможных причин нежелания делиться сведениями является отсутствие данных, которые бы действительно подтверждали вину РФ.

Племянница Скрипаля усомнилась в версии Британии с отравлением «Новичком». Ее сомнения в первую очередь вызваны заявлениями Скотланд-Ярда. «Нам сказали, что вот какой-то "Новичок". По их рассказам, весь Солсбери должен был помереть от этого "Новичка", а получается, что все вокруг живые», — пояснила Виктория. Она убеждена, что, для того чтобы закрыть дело, нужен суд.