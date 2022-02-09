Посол России в Британии рассказал про состояние дела Скрипалей

Лондон не намерен делиться информацией о состоянии расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии даже со своими союзниками, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью ТАСС.

«Формально мы продолжаем это делать [направлять запросы в МИД Великобритании], хотя совершенно понятно, что никакой информации не только нам, но и своим союзникам, а также всем, кому оно обещало предоставить информацию [о деле], британское правительство предоставлять не собирается», ー рассказал Келин.

Посол считает, что одной из возможных причин нежелания властей Британии делиться информацией является отсутствие данных, которые бы действительно подтверждали вину России.

Он также рассказал, что с течением времени история с отравлением перешла в разряд такой, «в которой кто-то что-то слышал, кто-то что-то сказал». Посол добавил, что России небезразлична судьба ее граждан, поэтому сотрудники МИД тщательно следят за расследованием таких провокаций, как, например, взрывы в чешской Врбетице. «Провокация состоялась, отношения испорчены, а организаторы признаваться не хотят и говорить на эту тему тоже не готовы», ー поделился дипломат.

По данным британских властей, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Лондоне отмечают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.

29 января стало известно, что полиция Чешской Республики занялась изучением и проверкой обстоятельств уничтожения секретного документа спецслужб страны, касающегося взрывов военных складов во Врбетице. Правоохранительные органы выяснили, что в донесении якобы содержалась информация о причастности к взрывам во Врбетице 2014 года агентов российской военной разведки ГРУ.