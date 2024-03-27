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17:17, 27 марта 2024Мир

Россия впервые получила официальный ответ от Великобритании по Скрипалям

Захарова: Россия впервые с 2018-го получила ответ Великобритании по Скрипалям

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия впервые с 2018 года получила официальный ответ от МИД Великобритании по инциденту с россиянами Сергеем и Юлией Скрипаль, произошедшем в марте того же года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом стало известно из трансляции брифинга ведомства.

Она отметила, что МИД России шесть лет отправлял «десятки дипломатических нот», и, наконец, получил ответную. «В ней сообщается, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его», — пояснила Захарова. Также она заявила об отказе британских дипломатов комментировать эту тему с объяснением, что «необходимые юридические действия все еще продолжаются».

«О судьбе Сергея Скрипаля вообще ни слова. Хочется спросить, а он жив? Хотя бы это вы можете рассказать?» — задалась вопросом представитель МИД РФ, назвав ответ из Лондона «неудачной попыткой оправдаться за необъяснимое многолетнее утаивание информации о российских гражданах» и добавив, что Россия продолжит методично добиваться информации о судьбе Скрипалей, которые «бесследно исчезли на территории Британии шесть лет назад».

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Захарова также сыронизировала о времени, которые потребовались Лондону на ответ, сравнив его с делом Джулиана Ассанжа, которое расследуется 13 лет. «Шесть лет — это разве срок? Поэтому, как говорится, какие наши годы, мы еще подождем», — иронично добавила она.

Последний раз о запросе МИД России по информации о Сергее и Юлии Скрипаль сообщалось в июне прошлого года. Уточнялось, что Москва ждет данных об их местонахождении.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервнопаралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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      Антон Похиляк
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