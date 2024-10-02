СК даст оценку предложениям украинского депутата к Европе нанести удары по РФ

СК оценит призыв украинского депутата к Европе нанести удары по России

Российские следователи намерены дать правовую оценку высказываниям украинского депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в среду, 2 октября, «Ленте.ру» рассказали в следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Гончаренко призвал европейские страны нанести удары по территории Российской федерации (РФ). Следователи намерены дать данному факту надлежащую правовую оценку.

18 сентября сообщалось, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина должна нанести удар по Ирану после волны взрывов техники в Ливане.