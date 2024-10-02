«Спартак» намекнул на оскорбительную кричалку после победы над «Динамо»

«Спартак» намекнул на оскорбительную кричалку после победы над «Динамо» в дерби

«Спартак» намекнул на оскорбительную кричалку после победы над «Динамо» в дерби в Кубке России. Пост опубликован в Telegram-канале красно-белых.

В посте есть только два эмодзи — банана и матери, что намекает на одну из оскорбительных кричалок в адрес противника. Запись собрала более семи тысяч реакций пользователей.

2 октября «Спартак» вырвал у «Динамо» победу в столичном дерби. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Красно-белые набрали 12 очков, возглавив турнирную таблицу группы А, и обеспечили себе выход в плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые имеют в активе 8 очков и располагаются на второй строчке.