США опровергли провал в перехвате иранских ракет

WP: США сообщили о сбитии нескольких иранских ракет над Средиземным морем

Американские военно-морские силы сбили несколько иранских ракет над акваторией Средиземного моря в ходе атаки на Израиль. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает газета The Washington Post (WP).

«Американские эсминцы в восточной части Средиземного моря также сбили несколько ракет», — передает издание слова собеседника.

Ранее портал Axios со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена писал, что США поддерживают сдержанный ответ израильской армии на атаку со стороны Ирана.