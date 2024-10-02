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10:01, 2 октября 2024Мир

США опровергли провал в перехвате иранских ракет

WP: США сообщили о сбитии нескольких иранских ракет над Средиземным морем

Фото: Amir Cohen / Reuters

Американские военно-морские силы сбили несколько иранских ракет над акваторией Средиземного моря в ходе атаки на Израиль. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает газета The Washington Post (WP).

«Американские эсминцы в восточной части Средиземного моря также сбили несколько ракет», — передает издание слова собеседника.

Ранее портал Axios со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена писал, что США поддерживают сдержанный ответ израильской армии на атаку со стороны Ирана.

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      Виктория Кондратьева
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