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08:44, 2 октября 2024Мир

США поддержали сдержанный ответ Израиля на атаку Ирана

Axios: США ясно дали понять Израилю, что поддерживают сдержанный ответ Ирану

Фото: Israeli Army / Reuters

США ясно дали понять Израилю, что поддерживают сдержанный ответ израильской армии на атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По словам американского чиновника, в ходе переговоров между администрацией американского президента Джо Байдена и правительством Израиля США ясно дали понять, что поддерживают ответ Израиля, но считают, что его следует проявлять сдержанно.

Израильский чиновник также отметил, что еще одна иранская атака в ответ на израильский ответ потребует оборонительного сотрудничества с Центральным командованием США, большего количества боеприпасов для израильских военных и, возможно, других видов оперативной поддержки со стороны США.

Портал также сообщил, что Израиль в течение нескольких дней нанесет удар в ответ на массированную ракетную атаку 1 октября, которая может быть направлена ​​на объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты, в том числе ядерные.

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      Семен Александров
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