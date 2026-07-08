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12:13, 8 июля 2026Путешествия

В Европе отказались останавливать новую систему въезда на фоне хаоса в аэропортах

АТОР: Новую систему въезда в Европу отказались остановить на фоне хаоса в аэропортах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Colinmthompson / Shutterstock / Fotodom

Европейские власти отказались останавливать новую систему въезда EES (Entry Exit System) на фоне хаоса в аэропортах стран Шенгенской зоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что, несмотря на требования авиакомпаний и авиагаваней, Еврокомиссия (ЕК) не намерена прекращать работу EES даже в высокий сезон и пиковые часы. Они объяснили, что сделать это невозможно. Кроме того, в ЕК не увидели необходимости отключать систему.

Там приняли решение ускорить процесс погранконтроля другими способами.

Ранее авиакомпании и аэропорты в Европе попросили приостановить работу EES, вызвавшей хаос в аэропортах. Представители авиационной отрасли обратились с такой просьбой к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Цифровая система EES собирает биометрические данные всех въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах.

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