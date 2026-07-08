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12:14, 8 июля 2026Мир

Хегсета отправили в Израиль развеивать тревоги Нетаньяху

CNN: Главу Пентагона Хегсета отправили в Израиль развеивать тревоги Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет планирует совершить свой первый визит в Израиль в среду для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, одной из целей поездки является развеивание тревог израильской стороны по поводу возможной продажи американских истребителей F-35 Турции. Этот вопрос президент Дональд Трамп обсуждал во время недавнего саммита НАТО в Анкаре.

Израиль остается единственной страной на Ближнем Востоке, эксплуатирующей F-35. Накануне Нетаньяху в интервью CNN заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «не совсем образцовый союзник США» и «угрожает уничтожить» еврейское государство.

По словам американского чиновника, Хегсет, сопровождавший Трампа на саммит в Турцию, завтра покинет делегацию президента и отправится в Израиль. Пока неясно, повлияют ли на планы визита удары США по Ирану, нанесенные накануне. Также ожидается встреча главы Пентагона с израильским коллегой Исраэлем Кацем.

Ранее Биньямин Нетаньяху пожаловался на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении еврейского государства. Израильский премьер добавил, что намерен «обратить внимание американских друзей» на высказывания Эрдогана, подчеркнув, что Израиль не игнорирует эти слова.

В мае Эрдоган в речи по случаю Курбан-байрама резко раскритиковал Нетаньяху. Турецкий лидер призвал мусульман всего мира преподать израильскому премьеру урок.

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