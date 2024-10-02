Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:52, 2 октября 2024Наука и техника

Разработано новое термоядерное устройство

Разработано новое термоядерное устройство SMART

Фото: University of Seville

Исследователи из Лаборатории физики плазмы Принстона (PPPL) и Университета Севильи в Испании объявили о разработке нового термоядерного устройства, известного как SMall Aspect Ratio Tokamak (SMART). Об этом сообщается на сайте Phys.org.

SMART представляет собой токамак с уникальной геометрией, который объединяет существующие технологии, такие как сферический токамак и отрицательная треугольность. Поперечное сечение плазмы в токамаке обычно имеет форму заглавной буквы D. Когда прямая часть буквы D обращена к центру токамака, говорят, что она имеет положительную треугольность. Когда изогнутая часть плазмы обращена к центру, плазма имеет отрицательную треугольность.

Отрицательная треугольность обеспечивает улучшенную стабильность и производительность, что может привести к более эффективному удержанию плазмы и снижению флуктуаций. Это открытие ставит SMART в ряд потенциальных игроков в области компактных термоядерных реакторов будущего.

Для успешного функционирования токамака команда использовала компьютерные алгоритмы, такие как TRANSP, для моделирования и определения оптимальной конфигурации нейтральных пучков, необходимых для нагрева плазмы. Первые эксперименты будут проводиться с простой плазмой, за которой последуют более сложные эксперименты с использованием нейтральных пучков.

Первые эксперименты в токамаке SMART уже проводились, включая тесты, которые показали розовое свечение аргона при нагревании микроволнами. Это свечение служит подготовкой для будущих экспериментов с более плотной плазмой. Тем не менее исследователи отмечают, что это свечение не считается настоящей первой плазмой, которую они ожидают получить осенью 2024 года.

Важной частью проекта является разработка диагностики для оценки состояния плазмы. В настоящий момент исследователи PPPL работают над различными методами, включая рассеяние Томсона и многоэнергетическую диагностику с использованием мягкого рентгеновского излучения, чтобы измерять температуру и плотность электронов в плазме. Эти диагностики будут играть ключевую роль в обеспечении успешной работы SMART на протяжении его эксплуатации.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      В МИД оценили перспективы переговоров по СНВ с США

      Бывший боксер из США оценил жалобы девушки Миранчука на жизнь в Америке

      Названа причина появления устойчивых к антибиотикам бактерий

      Кладоискатели нашли в поле десятки монет эпохи викингов

      Раскрыт еще один фигурант нового дела Чекалиных

      Власти российского города не стали обижаться на сравнение с «жопой»

      Уничтожение склада боеприпасов ВСУ под Часовым Яром попало на видео

      Россиянам назвали снижающий риск болезней почек напиток

      Медведев получил новую должность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше