Украинский Генштаб признал превосходство России в технике и живой силе

Генштаб ВСУ признал превосходство ВС России в технике и живой силе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал превосходство армии России в технике и живой силе. Об этом указано в сводке ведомства, опубликованного в Telegram-канале.

«Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — указано в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве назвали сложной ситуацию на всем фронте, заявив, что за последние сутки было зафиксировано 155 боевых столкновений на разных участках.

Ранее стало известно, что Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках, последний раз рассказав о столкновениях в городе в утренней сводке от 1 октября.