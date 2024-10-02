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12:51, 2 октября 2024Мир

В Кремле дали оценку ситуации на Ближнем Востоке

Песков: ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эта ситуация [в регионе Ближнего Востока] развивается по наиболее тревожному сценарию», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что планов о проведении телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в настоящий момент нет. Таким образом он опроверг сообщение портала Ynet о том, что израильские власти хотят провести переговоры с Кремлем.

Заявление прозвучало на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю сотни баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

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      Максим Габриелян
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