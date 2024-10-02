В Кремле опровергли данные о готовящемся телефонном разговоре Путина и Шольца

Песков: Германия не запрашивала телефонный разговор Путина и Шольца

Германия не запрашивала телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Данные о якобы готовящемся звонке опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, [Берлин] не запрашивал [разговор]», — заявил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о телефонном контакте.

Песков добавил, что в настоящее время у лидеров России и Германии нет общих тем для переговоров, а двусторонние контакты «сведены фактически к нулевому состоянию».

1 октября немецкое издание Die Zeit сообщило со ссылкой на правительственные источники, что канцлер Германии якобы намерен в ближайшие недели провести телефонный разговор с президентом России.