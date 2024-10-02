В Польше заявили о готовности доклада по авиакатастрофе под Смоленском

Боднар заявил о получении доклада по авиакатастрофе под Смоленском

Международная комиссия завершила подготовку доклада по авиакатастрофе под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский вместе с правительством. Об этом журналу Newsweek Polska сообщил министр юстиции страны Адам Боднар.

«К нам уже поступила комплексная оценка от международной группы экспертов по расследованию катастрофы под Смоленском», — сообщил Боднар.

Отмечается, что 700-страничный доклад получила Нацпрокуратура республики. В данный момент документ переводят на польский язык.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что теории о крушении самолета Ту-154 10 апреля 2010 года под Смоленском не оправдались. В 14-ю годовщину катастрофы он попросил отдать дань уважения пострадавшим. По его словам, «те, кто использовал это дело в политических целях, уничтожили общую память».

15 декабря 2023 года Министерство обороны Польши сообщило, что ликвидировало комиссию по расследованию крушения самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Также членов комиссии обвинили в фальсификации фактов и растрате государственных средств.

