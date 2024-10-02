В России прокомментировали «применение ОДАБ-9000» в зоне СВО

ВО усомнилось в применении сверхмощной бомбы ОДАБ-9000 в зоне СВО

Сообщения о первом применении объемно-детонирующей бомбы ОДАБ-9000 для удара по цели в Волчанске в ходе СВО вызывают сомнения. Вероятность применения сверхмощной бомбы оценили в публикации «Военного обозрения» (ВО).

«Большинство экспертов склонны полагать, что удар был нанесен вакуумной авиабомбой ОДАБ-9000, но тут, как говорится, есть нюанс», — пишет издание, комментируя видео с бомбовым ударом.

В ходе СВО российская авиация применяет бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают свободнопадающие боеприпасы в планирующие. Это позволяет самолетам наносить удары, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника.

Сейчас самой мощной бомбой с УМПК остается ФАБ-3000. Поэтому для сброса более тяжелого снаряда без модуля планирования тяжелому бомбардировщику пришлось бы пролететь возле города у линии города.

В августе глава Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что ФАБ-3000 с УМПК останется самым мощным боеприпасом этого типа в арсенале российских самолетов.