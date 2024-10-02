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12:24, 2 октября 2024Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о создании беспилотного «Вепря»

«Ростех»: допускается создание беспилотной машины разминирования БМР-3МА «Вепрь»

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь», созданная на базе танка Т-90, может получить беспилотную версию. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Там отметили, что в настоящее время БМР, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, используется для очистки сельхозугодий ДНР от взрывоопасных предметов. «Рассматривается также возможность создания полностью беспилотного комплекса. Опыт разработки роботизированного сапера в корпорации есть», — заявили в госкорпорации.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что специалисты инженерных войск Вооруженных сил России применили бронированную машину разминирования БМР-3М «Вепрь» для очистки сельхозугодий в ДНР от взрывоопасных предметов.

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      Иван Потапов
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