В «Ростехе» рассказали о создании беспилотного «Вепря»

«Ростех»: допускается создание беспилотной машины разминирования БМР-3МА «Вепрь»

Боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь», созданная на базе танка Т-90, может получить беспилотную версию. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Там отметили, что в настоящее время БМР, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, используется для очистки сельхозугодий ДНР от взрывоопасных предметов. «Рассматривается также возможность создания полностью беспилотного комплекса. Опыт разработки роботизированного сапера в корпорации есть», — заявили в госкорпорации.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что специалисты инженерных войск Вооруженных сил России применили бронированную машину разминирования БМР-3М «Вепрь» для очистки сельхозугодий в ДНР от взрывоопасных предметов.