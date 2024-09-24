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14:54, 24 сентября 2024Наука и техника

В ДНР применили «Вепря» для разминирования

МО: инженерные войска применили БМР-3М «Вепрь» для разминирования в ДНР

Кадр: Минобороны России

Специалисты инженерных войск Вооруженных сил России применили бронированную машину разминирования БМР-3М «Вепрь» для очистки сельхозугодий в Донецкой народной республике (ДНР) от взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вепрь» способен прокладывать проходы в минных полях, оставляя полосу шириной около четырех метров для безопасного движения гусеничной и колесной техники. «Саперы задействовали бронированную машину для разминирования сельскохозяйственных угодий у поселка Тельманово, из которого ВСУ бежали больше двух лет назад, но оставили после себя множество взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

После работы БМР-3М в поле выходят саперы для сплошной зачистки местности при помощи щупов и миноискателей. Взрывоопасные предметы, которые нельзя извлечь, уничтожают на месте. Отмечается, что за полгода группа саперов сводного отряда разминирования обнаружила и уничтожила более 200 опасных объектов.

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