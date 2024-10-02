Кандидат в вице-президенты США заявил о необходимости экспансии Израиля

Уолц: экспансия Израиля и поддерживающих его сил — это необходимость для США

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц назвал экспансию Израиля абсолютной необходимостью. Об этом он заявил в ходе предвыборных теледебатов с республиканцем Джей Ди Вэнсом на канале CBS.

«Способность Ирана, то есть Израиля, защищать себя абсолютно необходима. Но экспансия Израиля и поддерживающих его сил — это абсолютная фундаментальная необходимость для Соединенных Штатов», — сказал он.

Уолц не стал объяснять, что именно он имел ввиду под фразой «экспансия Израиля». Он также отметил необходимость урегулирования гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Ранее бывший член совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) Хоссейн Аскари заявил, что политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол. Он также отметил, что США своей поддержкой Израилю создали опасную ситуацию, в рамках которой у Израиля есть «карт-бланш на распространение хаоса» на Ближнем Востоке.