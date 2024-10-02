Владельцам пострадавших от ЧС дач захотели выплачивать компенсации

В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за пострадавшие от ЧС дачи

Владельцам дач, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях, предложили выплачивать компенсации. Такой законопроект разработали депутаты Законодательного собрания Оренбургской области, он опубликован в электронной базе Госдумы.

Речь идет о частично или полностью разрушенных в результате ЧС федерального характера объектах капитального строительства, которые расположены на садовых участках.

По словам авторов проекта, многие россияне используют дачи в качестве основного места жительства и не имеют другого жилья. Сейчас садоводы и огородники не могут возместить ущерб, полученный в ходе ЧС, так как в стране нет регулирования соответствующих правоотношений.

В пояснительной записке к документу в пример приводится случай в Оренбургской области, где весной 2024 года оказались затоплены 137 некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства и огородничества. На территории этих организаций были повреждены или уничтожены объекты капитального строительства в неизвестном количестве.

Ранее дачникам посоветовали проверить кровлю, стены и потолки до отъезда с дачи перед началом зимы. Следует убедиться, что крыша выдержит порывы ветра, дождь и снег.