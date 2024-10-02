Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:16, 2 октября 2024Экономика

Владельцам пострадавших от ЧС дач захотели выплачивать компенсации

В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за пострадавшие от ЧС дачи

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Владельцам дач, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях, предложили выплачивать компенсации. Такой законопроект разработали депутаты Законодательного собрания Оренбургской области, он опубликован в электронной базе Госдумы.

Речь идет о частично или полностью разрушенных в результате ЧС федерального характера объектах капитального строительства, которые расположены на садовых участках.

По словам авторов проекта, многие россияне используют дачи в качестве основного места жительства и не имеют другого жилья. Сейчас садоводы и огородники не могут возместить ущерб, полученный в ходе ЧС, так как в стране нет регулирования соответствующих правоотношений.

В пояснительной записке к документу в пример приводится случай в Оренбургской области, где весной 2024 года оказались затоплены 137 некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства и огородничества. На территории этих организаций были повреждены или уничтожены объекты капитального строительства в неизвестном количестве.

Ранее дачникам посоветовали проверить кровлю, стены и потолки до отъезда с дачи перед началом зимы. Следует убедиться, что крыша выдержит порывы ветра, дождь и снег.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Полковника ВСУ обвинили в гибели офицеров СК России под обстрелом. Ему грозит пожизненный срок

      ПВО сбила две ракеты в российском регионе

      Уролог предупредил об опасности безобидной ночной привычки у мужчин

      Укравшая гроб с останками женщина попала под суд

      Уязвимость российского «Ската» для РЭБ снизили

      ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии

      Раскрыт безопасный способ травли насекомых дома

      Спасенные в России медвежата-сироты вернулись домой

      Популярного блогера арестовали из-за связи с делом о расправе над психотерапевтом

      Безработица в России продержалась на рекордно низком уровне все лето

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше