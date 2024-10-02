Возводимые в приграничных с Украиной регионах России укрепления показали на видео

RT: в Курской и Белгородской областях возводят линию укреплений

Возводимые в Курской и Белгородской областях укрепления сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал RT в Telegram.

На кадрах видно бетонные конструкции и накат из бревен. В возведении линии укреплений участвует тяжелая строительная техника.

В интервью телеканалу один из военнослужащих рассказал, что укрепления могут быть использованы для отдыха ушедших в тыл по ротации военнослужащих. «Идет плановая подготовка (...) мы готовимся к наступлению», — пояснил он.

Ранее стало известно о продвижении российских войск на двух участках в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что на освобожденных территориях уже была проведена зачистка.