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08:44, 2 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе сочли поворотным моментом атаку Ирана на Израиль

Ведущие западные СМИ отреагировали на удар Ирана по Израилю

Фото: Ammar Awad / Reuters

Атака Ирана на Израиль стала поворотным моментом в противостоянии двух стран. К такому выводу пришли ведущие западные СМИ. В частности, газета New York Times (NYT) выразила опасения, что настал возможно «самый опасный момент в современной истории Ближнего Востока». По мнению автора материала, война баллистических ракет между Ираном и Израилем, которая «почти наверняка» приведет к участию в конфликте США. Он напомнил, что обе стороны пересекали красные линии. «Это время "Красного кода". Потому что, как только вы начнете пересекать красные линии, все они исчезнут», — говорится в статье. При этом журналист отметил, что Израиль не стремится к полномасштабной войне с Ираном.

Британская газета Daily Mail указала, что атака Ирана знаменует собой серьезную эскалацию конфликта между странами. «Крупномасштабное нападение Ирана на Израиль теперь может стать катализатором полномасштабной войны на Ближнем Востоке», — пишет издание.

Французская газета Le Figaro также выразила опасения, что атака Ирана может стать поворотным моментом в конфликте.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

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      Марина Совина
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