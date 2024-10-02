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12:25, 2 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об увеличении производства боеприпасов в 25 раз

Зеленский: Украина увеличила производство боеприпасов в 25 раз

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В первую половину 2024 года Украина увеличила производство боеприпасов для артиллерии в 25 раз по сравнению с первым годом конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

По словам политика, Украина в условиях конфликта смогла построить «новую систему оборонного сектора». Она позволила добиться роста темпов производства военной продукции. «Сегодня все могут видеть новые возможности Украины», — рассказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что несколько лет назад оборонный сектор Украины выглядел беспомощным. По его словам, сейчас у него есть все шансы стать лидером в Европе.

Ранее Владимир Зеленский рассказал об успешном испытании новой украинской баллистической ракеты собственного производства. Он добавил, что она прошла необходимые летные испытания.

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      Сергей Болиев
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