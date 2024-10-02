Жертвами ударов Израиля по Ливану стали более 50 человек

Минздрав Ливана: при ударах Израиля погибли 55 человек, еще 156 пострадали

В результате ударов Израиля по Ливану во вторник, 1 октября, погибли 55 человек. Об этом сообщили в Минздраве, передает РИА Новости.

По данным ведомства, еще 156 человек пострадали.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по 100 объектам в Ливане. Кроме того, военные провели сухопутные рейды на юге страны, в ходе которых обнаружили оружие «Хезболлы», в том числе ракетные установки.

Ранее постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что страна не находится в конфликте с Ливаном. Он также призвал ливанцев не дать движению «Хезболла» начать новую ливано-израильскую войну.