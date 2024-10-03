Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:06, 3 октября 2024Культура

Адвокат одной из жертв P.Diddy отказалась защищать ее в суде

Адвокат Инглиш, обвинившей P.Diddy в насилии, отказалась защищать ее в суде

Фото: Phil McCarten / Globallookpress.com

Адвокат одной из предполагаемых жертв рэпера Шона Комбса (настоящее имя P.Diddy) Адрии Инглиш заявила, что отказывается работать с ней. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам юриста Ариэль Митчелл-Кидд, актриса фильмов для взрослых, обвинившая музыканта в изнасиловании, дает спутанные и противоречивые показания, а также плохо обращается с ней в ходе работы над делом. Она сообщила, что между ней и ее подзащитной есть непримиримые разногласия, которые не позволяют защищать ее интересы в судебном разбирательстве с Комбсом.

Это не первый адвокат, который отказывается представлять интересы Инглиш в деле против P.Diddy. Ранее сторона рэпера заявила, что от нее отказался еще один адвокат, так как она «выдвигала сфабрикованные обвинения».

Ранее стало известно, что актер Максим Лагашкин был приглашен на одну из скандальных вечеринок Комбса самим рэпером.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Это был рискованный шаг». Украина бросила в Курскую область лучшие западные танки. Какую технику там заметили?

      В Европе заявили об интересе в транзите российского газа через Украину

      Зеленский назвал выход ВСУ из Угледара правильным шагом

      Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты

      Из Windows 11 удалили WordPad

      Российского инженера начали судить за передачу Украине чертежей «Уралвагонзавода»

      В США похвалили тактику Путина на Украине

      МИД России озабочен возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам

      Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по России

      Раскрыты детали свадебных платьев звезды «Очень странных дел»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше