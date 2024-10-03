Адвокат одной из жертв P.Diddy отказалась защищать ее в суде

Адвокат Инглиш, обвинившей P.Diddy в насилии, отказалась защищать ее в суде

Адвокат одной из предполагаемых жертв рэпера Шона Комбса (настоящее имя P.Diddy) Адрии Инглиш заявила, что отказывается работать с ней. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам юриста Ариэль Митчелл-Кидд, актриса фильмов для взрослых, обвинившая музыканта в изнасиловании, дает спутанные и противоречивые показания, а также плохо обращается с ней в ходе работы над делом. Она сообщила, что между ней и ее подзащитной есть непримиримые разногласия, которые не позволяют защищать ее интересы в судебном разбирательстве с Комбсом.

Это не первый адвокат, который отказывается представлять интересы Инглиш в деле против P.Diddy. Ранее сторона рэпера заявила, что от нее отказался еще один адвокат, так как она «выдвигала сфабрикованные обвинения».

Ранее стало известно, что актер Максим Лагашкин был приглашен на одну из скандальных вечеринок Комбса самим рэпером.