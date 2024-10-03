В Москве настал конец бабьего лета

Синоптик Леус: бабье лето в Москве закончится в четверг, 3 октября

Бабье лето для москвичей закончится в четверг, 3 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодняшний день в столице станет финалом октябрьского старого бабьего лета», — написал синоптик. Столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов тепла, в Подмосковье температура составит плюс 18-23 градуса. Ветер юго-восточный скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным и задержится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.

В пятницу, по прогнозам метеоролога, в Москве резко похолодает до плюс 12-14 градусов. По городу пройдут кратковременные дожди.

Морозы, однако, еще подождут, обещает Леус. Уходящий на юго-восток антициклон, как поясняет он, сохранит в столице солнечную и сухую погоду с минимумом осадков. Днем воздух будет прогреваться на 8-9 градусов выше климатической нормы.

Бабье лето в 2024 году оказалось недолгим, а некоторыми специалистами и вовсе не ожидалось. Так, по словам главного специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, астрономическая осень в этом году настала раньше бабьего лета. Однако такой вердикт не исключал, что октябрь в целом будет теплым.