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12:24, 3 октября 2024Экономика

Банки оспорили возможный запрет на рост лимита по кредиткам

НСФР: банки не поддержали идею о запрете на повышение лимита по кредиткам

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Российские банки заявили о несогласии с законодательной инициативой, которая предполагает запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком. Об этом сообщило РБК со ссылкой на письма, которые Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России, Министерство финансов, Совет Федерации и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Банкиры находят увеличение лимита кредитования более удобным, нежели вариант с заключением нового кредитного договора. Рост количества договоров, а значит, и числа кредиток усложнит ситуацию. Последнее касается как использования этого инструмента самими клиентами, так и его обслуживания банком.

Представители кредитных организаций полагают, что если предложенные изменения заработают, то это обернется рядом негативных последствий. Например, ухудшится кредитная история клиента, который запутается из-за разных дат ежемесячных платежей и обзаведется просроченной задолженностью. Кроме того, вырастет стоимость обслуживания кредитных карт, а также возникнут разные мошеннические схемы.

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Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий банкам увеличивать лимит кредитования по банковским картам без согласия заемщика. Повышение этого лимита сочли причиной того, что граждане попадают в долговую яму. Кроме того, банкам поставили в вину фактическое навязывание соответствующей услуги.

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      Кирилл Луцюк
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