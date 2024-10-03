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12:16, 3 октября 2024Экономика

Депутат призвал дачников согреть деревья на зиму

Депутат Чаплин призвал дачников укрыть растения

Фото: S.O.E / Shutterstock / Fotodom

Укрывать растения на даче россиянам стоит начать в октябре или начале ноября. Таким советом с дачниками поделился депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передают «Известия».

Он напомнил, что зимой растения подвергаются негативному воздействию низких температур, сильных холодных ветров и перепадов температуры. Утепление помогает предотвратить замерзание корневой системы и защитить от иссушающего ветра. Особенно в нем нуждаются молодые саженцы и декоративные растения.

Молодые саженцы рекомендуется обернуть дышащим материалом либо обложить основание ствола слоем мульчи из перегноя или торфа. Что касается плодовых деревьев, зимой важно сохранить не только их корневую систему, но и ветви, их лучше обернуть в несколько слоев утепляющего материала или старого одеяла.

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Корни малины и смородины от сильных заморозков защитит мульча из стружки или перегноя. Стебли роз Чаплин посоветовал обернуть специальными тканями, чтобы предотвратить повреждения от ветра и мороза. Основание растения следует укрыть торфом. Для многолетних цветов подойдут листья или солома.

Ранее депутат Никита Чаплин посоветовал начать уборку листьев на дачном участке в октябре или ноябре. Именно в эти месяцы деревья заканчивают свое осеннее опадание, в связи с чем появляется возможность собрать максимальное количество листвы за один раз и минимизировать число повторных уборок, объяснил парламентарий.

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      Мария Черкасова
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