Депутат посоветовала дачникам засеять огород осенью

Дачникам посоветовали посадить свеклу и укроп в октябре

В осеннее время на даче можно посадить свеклу, укроп, морковь, салат, пастернак, чеснок и другие семена. Засеять огород осенью дачникам в разговоре с Life посоветовала зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Для посева в октябре важно правильно рассчитать сроки, сообщила эксперт. Нужно, чтобы семена проросли до наступления заморозков. По ее словам, большинство культур не прорастут при температуре ниже плюс пять градусов. Заняться высадкой лучше, когда температура опустится до плюс одного — плюс трех градусов и продержится на этом уровне несколько дней.

Свеклу лучше сеять, когда земля промерзнет на глубину пять сантиметров. Для укропа, моркови, сельдерея и кинзы важно отсутствие сорняков. Оглоблина перед посевом рекомендовала добавить в грядку торф, древесные опилки, песок, золу и минеральные удобрения.

Лук сеют на глубину до трех сантиметров, при заморозках рекомендуется утеплить посадки перегноем. Чеснок же сможет выжить даже во время зимней оттепели, отметила эксперт.

Дачники в октябре также могут посадить томаты и кукурузу. В закрытой теплице отлично приживутся порей, редис и кориандр, салат, укроп и сельдерей. Кроме того, в теплице можно выращивать ромашку, шалфей, мяту и другие «аптечные» травы.

Ранее дачникам рекомендовали укрыть деревья на зиму, чтобы защитить их от негативного воздействия низких температур, сильных холодных ветров и перепадов тепла.