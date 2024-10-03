Экс-посол Индии предупредил о большей эскалации конфликта на Украине

Экс-посол Индии Сибал: поставки оружия Запада ведут к эскалации на Украине

Запад, продолжая поставки оружия Киеву, ведет конфликт на Украине к большей эскалации. Об этом заявил бывший посол Индии в России Канвал Сибал, его слова передает «Ъ».

«Прямо на наших глазах украинский конфликт приобретает все более опасные масштабы. (...) Запад своими поставками все более мощного оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается "прощупать красные линии" России. Западные страны ведут к все большей и опасной эскалации конфликта», — отметил экс-посол.

По словам Сибала, внесение Россией изменений в свою ядерную доктрину «говорит о все больших масштабах украинского кризиса». Он подчеркнул, что Москва пошла на такой шаг из-за отправки Киеву истребителей F-16, дальнобойных ракет и прочих вооружений, о поставках которых «Россия неоднократно предостерегала Запад».

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину. Российский лидер отметил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.