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16:02, 3 октября 2024Экономика

Фондовым рынкам стало плохо из-за конфликта на Ближнем Востоке

Reuters: конфликт на Ближнем Востоке понизил мировые фондовые индексы

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Риски расширения конфликта на Ближнем Востоке обеспечили рост цен на нефть, но снижение мировых фондовых индексов. Об этом сообщило издание Reuters.

Отмечается, что акции еврозоны упали на 0,5 процента, а общестрановой индекс MSCI — на 0,2 процента. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизились на один процент, в основном из-за ситуации с гонконгскими ценными бумагами. При этом японский Nikkei, напротив, вырос на два процента. Фьючерсы Nasdaq упали на 0,3 процента, а фьючерсы S&P — на 0,2 процента.

В то же время фьючерсы на нефть марки Brent и U.S. выросли более чем на один доллар каждый и достигли 75,27 и 71,52 доллара соответственно.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть продолжили расти на фоне новостей о запуске ракет из Ирана. На момент ударов по Израилю котировки поднялись до рекордной отметки 75 долларов впервые с 24 сентября.

Есть прогнозы, что в случае эскалации ирано-израильского конфликта, который может обернуться перекрытием Ормузского пролива, мировые цены на нефть могут резко вырасти «до уровней, значительно превышающих предыдущие рекорды».

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      Кирилл Луцюк
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