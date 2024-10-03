Фондовым рынкам стало плохо из-за конфликта на Ближнем Востоке

Риски расширения конфликта на Ближнем Востоке обеспечили рост цен на нефть, но снижение мировых фондовых индексов. Об этом сообщило издание Reuters.
Отмечается, что акции еврозоны упали на 0,5 процента, а общестрановой индекс MSCI — на 0,2 процента. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизились на один процент, в основном из-за ситуации с гонконгскими ценными бумагами. При этом японский Nikkei, напротив, вырос на два процента. Фьючерсы Nasdaq упали на 0,3 процента, а фьючерсы S&P — на 0,2 процента.
В то же время фьючерсы на нефть марки Brent и U.S. выросли более чем на один доллар каждый и достигли 75,27 и 71,52 доллара соответственно.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть продолжили расти на фоне новостей о запуске ракет из Ирана. На момент ударов по Израилю котировки поднялись до рекордной отметки 75 долларов впервые с 24 сентября.
Есть прогнозы, что в случае эскалации ирано-израильского конфликта, который может обернуться перекрытием Ормузского пролива, мировые цены на нефть могут резко вырасти «до уровней, значительно превышающих предыдущие рекорды».