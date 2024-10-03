Съеденным капитаном пропавшей экспедиции Франклина оказался Джеймс Фицджеймс

В конце сентября канадским ученым при помощи методов исследования ДНК-генеалогии удалось идентифицировать останки одного из руководителей печально знаменитой экспедиции Франклина. Она пропала во время поисков арктического Северо-Западного прохода в середине XIX века. Исследователи установили, что среди 400 костей, найденных на острове Кинг-Уильям, были останки капитана судна «Эребус». Более того, выяснилось, что его съели остававшиеся в живых собратья по несчастью. «Лента.ру» рассказывает историю пропавшей экспедиции и капитана Джеймса Фицджеймса, ставшего ее первым доподлинно опознанным участником.

Экспедиция Франклина должна была стать триумфом британского флота

К середине XIX века на карте Земли оставалось уже не так много белых пятен и неизведанных маршрутов, но тем ценнее становилось каждое новое открытие. Империи жили и процветали благодаря торговле, поэтому поиск новых, более удобных морских путей был вопросом жизни и смерти.

Самой главной задачей на тот момент было найти способ быстрее попасть из Атлантического океана в Тихий, и обратно. В поисках способа срезать через арктические воды Российская империя активно исследовала свои северные территории, что не могло не раздражать владычицу морей — Британию. Экспедиция Франклина, которая позже войдет в учебники истории, была далеко не первой попыткой британцев найти Северо-Западный проход. Однако на редкость амбициозной.

Главным инициатором экспедиции был сэр Джон Барроу — второй секретарь Адмиралтейства, фактически главный администратор всего британского флота. Это был его последний проект после 41 года службы, а также вопрос чести: уступить русским было никак нельзя. До этого он отправлял в северные моря не одну экспедицию: они внесли серьезный вклад в исследования региона, но так и не достигли главной цели.

Будет унизительно, если держава, лишь вчера ставшая морской, в XIX веке завершит дело, столь удачно начатое англичанами в XVI веке

сэр Джон Барроу

Плавание Франклина должно было нанести решающий удар по одному из последних неисследованных уголков Земли. 82-летний Барроу сделал все, чтобы поход состоялся, и ушел в отставку. Секретарь Адмиралтейства был уверен, что это предприятие в очередной раз прославит его и Британию.

Корабли «Эребус» и «Террор» Фото: Getty Images

Молодой капитан Джеймс Фицджеймс мог стать руководителем экспедиции, но его кандидатуру не одобрили

Биография капитана Джеймса Фицджеймса — пока что единственного доподлинно опознанного участника экспедиции — похожа на классический викторианский роман. Он родился в 1813 году в Лондоне от случайной связи дипломата-неудачника Джеймса Гамбье с неизвестной женщиной. При крещении в 1915-м родителями указали вымышленных Джеймса Фицджеймса и Анну Фицджеймс.

Мальчика отдали на усыновление преподобному Роберту Конингему и его жене Луизе Каппер — известной в те годы поэтессе и философу. Гамбье о своем незаконном родственнике явно не забывали. В 1825 году 12-летний Фицджеймс поступил волонтером второго класса на фрегат «Пирамус», которым командовал его троюродный брат. Мальчика приняли на корабль не просто юнгой, а взялись воспитывать из него офицера. Получить такую возможность «рядовому» незаконнорожденному в ту эпоху было просто невозможно, особенно учитывая, что Конингемы не имели никаких связей с флотом. А вот Гамбье — знаменитая династия, из которой вышло множество прославленных морских офицеров и даже адмиралов.

Хотя его родственник уже через год ушел в отставку, юный Фицджеймс остался на «Пирамусе» при новом капитане и участвовал в дипломатической миссии в США и Центральной Америке. Затем, меняя корабли и начальство, постепенно продвигался во флотской иерархии. Фицджеймс принимал участие во Второй турецко-египетской войне 1839-1841 годов в качестве лейтенанта-артиллериста на линейном корабле «Ганг» (Британия тогда выступала на стороне Османской империи), а потом прославился во время Первой опиумной войны 1840-1842 годов в Китае.

Тогда же, находясь в Сингапуре, он познакомился с сыном сэра Джона Барроу — Джорджем. Знакомство это произошло при странных обстоятельствах. Барроу-младший оказался в центре некоего скандала, из которого ему помог выпутаться Фицджеймс. С тех пор семейство второго секретаря Адмиралтейства всецело поддерживало молодого офицера. Вскоре он получил ранг коммандера и стал капитаном шлюпа «Клио»

Когда в 1845 году Джон Барроу начал готовить свою грандиозную экспедицию, он выдвинул кандидатуру Фицджеймса на роль руководителя. Но для такого серьезного предприятия капитана сочли слишком молодым — ему было всего 32 года. Да и в Арктике он никогда не бывал.

В итоге руководство было отдано 59-летнему Джону Франклину, куда более опытному в полярных путешествиях. Впрочем, и Франклина выбрали только потому, что от экспедиции отказались знаменитые капитаны — Уильям Парри и Джеймс Кларк Росс. Первый просто устал от походов, а второй клятвенно пообещал жене никогда больше не исследовать Арктику.

Джеймс Фицджеймс перед отправлением экспедиции Франклина, 1845 год Фото: Richard Beard / Polar Museum Blog – Scott Polar Research Institute, University of Cambridge

Это было большой потерей для сэра Барроу: мало кто обладал таким же опытом, как Росс. Он открыл Северный магнитный полюс Земли, а в 1839-1843 годах возглавлял знаменитую Британскую арктическую экспедицию, которая сделала множество научных открытий. Кораблями этой экспедиции были «Эребус» и «Террор».

Экспедиция Франклина была хорошо оснащена

Амбициозный сэр Барроу сделал все, чтобы его экспедицию оснастили по последнему слову техники: бывшие бомбардирские корабли «Эребус» и «Террор» после похода Росса были уже подготовлены к Арктике. Подобные военные суда и так строили очень прочными, чтобы они выдерживали отдачу залпов собственных мортир, однако их также дополнительно укрепили для плавания среди льдов. Кроме того, на них были установлены паровые машины. Они позволяли развить совсем небольшую скорость, но благодаря им на кораблях было отопление.

Кроме того, на судах перед походом установили уникальные для своего времени системы опреснения и дистилляции воды. Запасы провизии брали на три года. Это были десятки тонн галет, солонины, муки, мясных и овощных консервов. Для борьбы с цингой на кораблях имелось четыре тонны лимонного сока. Были там и библиотеки, которые насчитывали более тысячи книг. Одним словом, путешествие должно было походить чуть ли не на круиз.

Фицджеймса назначили капитаном «Эребуса». «Террором» командовал Фрэнсис Крозье — он был вторым помощником Росса во время его экспедиции. Команда двух кораблей насчитывала 134 человека. Правда, из них только Франклин, Крозье, судовой врач «Террора» Александр Макдоналд и двое лоцманов — Джеймс Рейд и Томас Блэнки — ранее бывали в Арктике

19 мая 1845 года «Эребус» и «Террор» вышли из Гринхайта в графстве Кент и взяли курс на север. Они зашли в Стромнесс на Оркнейских островах, а затем проследовали в гренландский залив Диско. Там из состава экспедиции было отчислено пять человек. Вероятно, тогда они посчитали это большой трагедией.

Фрэнсис Крозье перед отправлением экспедиции Франклина, 1845 год Фото: Francis Rawdon Moira Crozier

От берегов Гренландии «Эребус» и «Террор» с 129 моряками отправились в море Баффина. В конце июля корабли экспедиции, которые ждали возможности пройти по проливу Ланкастер, видели экипажи китобойных судов «Энтерпрайз» и «Принц Уэльский».

Поиски начались через три года

Два года от экспедиции не было вестей. Первой тревогу забила Джейн Франклин — жена сэра Джона Франклина. Вскоре требовать начала поисков стали британские парламентарии и пресса. В Адмиралтействе отвечали, что беспокоиться пока совершенно не о чем: два года считались минимальным сроком для подобного предприятия. Запасов пищи полярникам должно было хватить еще на год. Впрочем, несмотря на эти заверения, подготовка поисковой операции началась.

Как нам стало известно из надежного источника, в случае, если от сэра Джона Франклина и его отважных спутников не будет вестей до конца года, правительство снарядит три отдельные спасательные экспедиции, которые пойдут тремя маршрутами, чтобы отыскать их. Адмиралтейство пока не видит причин беспокоиться о жизни доблестного героя и его товарищей, так как новостей о них не ждут до следующего года Sheffield and Rotherham Independent, 13 ноября 1847 года

В январе 1848-го Джеймс Кларк Росс нарушил данное супруге обещание и на двух кораблях отправился искать Франклина. Дело в том, что Фрэнсис Крозье — капитан «Террора» — был не только помощником Росса во время его экспедиции, но и одним из ближайших друзей. Однако кораблям поисковой команды пришлось довольно быстро вернуться из-за непроходимых льдов в море Баффина и проливах между островами. Две другие экспедиции — одна шла со стороны Берингова пролива, другая по берегу из Канады — также вернулись ни с чем.

К 1850 году 11 британских и два американских корабля искали Франклина и его товарищей. Первый относительный успех ждал поисковую команду Горация Остина. Он сумел пройти по проливу Ланкастер, где корабли Франклина видели в последний раз. В районе острова Бичи исследователи нашли заброшенный лагерь, где Франклин зимовал в 1845-1846 годах.

Позже на острове Бичи обнаружили могилы трех участников экспедиции — Джона Торрингтона, Джона Хартнелла и Уильяма Брейна. Никаких письменных сообщений там найдено не было. Очевидно, моряки не пережили зимовку и были похоронены товарищами, которые продолжили путь, не считая случившееся чем-то неординарным

Джон Франклин перед отправлением экспедиции, 1845 год John Franklin. Фото: Maritim Greenwich Souvenir Guide,

Весной 1851-го у берегов Ньюфаундленда экипажи нескольких кораблей видел айсберг с вмерзшими в него двумя судами. Одно время считали, что это могли быть «Эребус» и «Террор», но корабли экспедиции были найдены совсем в другом месте.

Первые страшные свидетельства о судье экспедиции появились в 1854 году

В 1854-м шотландский полярный исследователь Джон Рэй, который ранее тоже участвовал в поисках Франклина, работал на канадском полуострове Бутия по заданию Компании Гудзонова залива. Там он встретил эскимоса, который рассказал о 40 моряках, умерших от истощения в устье реки Бак.

Другие местные жители подтвердили это. Более того, они рассказали, что обезумевшие от голода моряки занимались каннибализмом. Эскимосы показали Рэю вещи несчастных. Предметы были опознаны как вещи членов экспедиции Франклина.

Кадр: сериал «Террор»

Исследователь направил отчет в Адмиралтейство, однако он просочился в прессу, которая немедленно опубликовала рассказы эскимосов. Разразился грандиозный скандал. Джейн Франклин, которая за прошедшие годы превратилась в глазах общественности в настоящую мученицу, была оскорблена предположениями, что участники экспедиции ее мужа, а возможно, и он сам, превратились в каннибалов.

В полемику включился знаменитый писатель Чарльз Диккенс, который утверждал, что лучшие представители британского флота были даже теоретически не способны на подобное.

В высшей степени невероятно, чтобы офицеры и экипажи двух погибших кораблей могли бы даже в условиях крайнего голода облегчить муки надвигающейся смерти подобным образом Чарльз Диккенс из статьи «Пропавшие полярные путешественники», 1854 год

В 1855 году Компания Гудзонова залива по просьбе британских властей отправила на поиски пропавшей экспедиции Джеймса Андерсона и компаньонов. Они спустились к устью реки Бак на каноэ и снова слышали истории эскимосов о погибавших от голода белых.

Члены Экспедиции Франклина покинули корабли в 1848-м и отправились пешком на континент

В 1859 году экспедиция под командованием Фрэнсиса Леопольда Мак-Клинтока обнаружила на острове Кинг-Уильям к югу от пролива Ланкастер пирамиду из камней, в которой нашелся первый письменный документ пропавшей экспедиции.

28 мая 1847 года. Корабли Ее Величества «Эребус» и «Террор» зимовали во льду под 70°5' с. ш. и 98°23' з. д. Зиму 1846—1847 года провели у острова Бичи под 74°43’28" с. ш. и 91°39’15" з. д., предварительно поднявшись по проливу Веллингтона до 77° северной широты и вернувшись по западной стороне острова Корнуоллис. Экспедицией командует сэр Джон Франклин. Все в порядке. Партия из двух офицеров и шести матросов покинула корабль в понедельник 24 мая 1847 года. —Грэм Гор, коммандер, Чарльз Ф. Дево, помощник. донесение, обнаруженное Фрэнсисом Леопольдом Мак-Клинтоком

Однако это сообщение было не единственным. На его полях имелось и второе, датированное 25 апреля 1848 года. В нем говорилось, что 22 числа команда из 105 человек покинула «Эребус» и «Террор», которые оставались затерты во льдах с сентября 1846-го. Там же сообщалось, что Джон Франклин умер 11 сентября 1847 года. Оставшиеся члены экспедиции отправились к устью реки Бак. Старшим офицером стал Крозье. Письмо подписал он и Фицджеймс.

В мае 1857-го Мак-Клинток с товарищами обнаружили скелет на южном побережье острова. При нем был блокнот, наполненный совсем уж жуткими записями. Человек, писавший их, похоже, страдал от тяжелого психического расстройства. В частности, некоторые предложения были написаны задом наперед, другие вообще по кругу и с огромным количеством ошибок. Одна из записей гласила «Лагерь Террора пуст». Еще на одной странице была цитата из Иоанна Златоуста: «Смерть! Где твое жало?»

Книга «Христианские мелодии», найденная среди множества вещей в брошенной лодке экспедиции Фото: National Maritime Museum, Greenwich, London

Еще одной находкой Мак-Клинтока стала брошенная шлюпка с вещами экспедиции и двумя скелетами. Вещи в ней были очень странные. С собой моряки взяли книги, мыло, швейные принадлежности, столовые приборы и множество других предметов, совершенно бесполезных в полярном походе. Складывалось ощущение, что люди просто обезумели.

Судьбу экспедиции Франклина проясняют до сих пор

С годами исследователи Арктики находили все больше предметов и захоронений членов экипажей «Эребуса» и «Террора». В 1861 году инуиты обнаружили лодку и человеческие останки на западе острова Кинг-Уильям. Полярные жители рассказали, что некоторых умерших моряков съели их товарищи.

Повторно эта лодка была найдена только в 1993 году. В ней лежало 400 костей, принадлежавших 13 людям. Среди них, как установило ДНК-исследование 2024 года, обнаружили и останки Джеймса Фицджеймса. Его тоже съели бывшие подчиненные, пытаясь выжить, — на костях нашлись зарубки, как бывает, когда мясо отделяют от костей.

Сегодня причинами трагедии экспедиции Франклина считают целый комплекс причин. Выяснилось, например, что консервы, для собиравшейся в спешке экспедиции, тоже производились в спешке. Вполне вероятно, что они просто испортились или стали источником ботулизма. Иначе трудно объяснить ранние потери среди команды, которые начались в первую зимовку, когда корабли еще не были затерты во льдах.

Инуиты рассказывали, что посещали «Эребус» и «Террор», когда они еще были в ледяном плену. По их свидетельствам, часть команды офицеры отселили в палатки на лед за каннибализм. Если верить этой информации, продукты закончились или стали непригодны для еды еще до того, как прошли три года, на которые были рассчитаны запасы. Да и покинуло корабли 105 человек из 126

Консервы также винили в том, что в останках членов экспедиции обнаружили огромное количество свинца. А внутри найденных банок было много свинцового припоя. Тем не менее эта версия была в итоге отметена, потому что ядовитого металла в организмах моряков оказалось слишком много. Сейчас считается, что их отравляла та самая передовая система дистилляции воды. Свинец не только в целом ослабляет организм и приводит к анемии, но вызывает спутанность сознания. Этим можно объяснить жуткие записки в блокноте, найденном Мак-Клинтоком.

Кроме того, члены экспедиции страдали от цинги, на фоне которой обострились все заболевания. Большинство найденных моряков умерли от воспаления легких или туберкулеза. Так что версию о том, что на судах случилась эпидемия этих болезней, отвергать тоже нельзя.

Еще одной причиной указывали, что команда Франклина не пыталась научиться выживанию в полярных условиях у инуитов, с которыми регулярно встречалась и даже выменивала у них мясо моржей. Но никто из моряков не попытался научиться добывать морских животных, шить из их шкур одежды и так далее. Это зачастую списывают на надменность британцев, которые считали, что просить помощи у «дикарей» ниже их достоинства. Правда, это только предположения

Джеймс Фицджеймс стал первым участником экспедиции Франклина, которого удалось точно опознать строго научными методами. Чтобы идентифицировать останки, ученые взяли пробу ДНК из зуба одного из моряков, ставшего жертвой каннибалов из той самой лодки. Ее сравнили с пробами ДНК, которые сдали 25 потомков участников экспедиции. Одна из них показала совпадение. Оказалось, что останки принадлежали капитану «Эребуса». Сам корабль обнаружили на дне залива Куин-Мод в 2014-м. «Террор» отыскали двумя годами позднее.

Могилы участников экспедиции Франклина Фото: Gordon Leggett / Wikimedia Commons

Франклина и Крозье до сих пор не нашли, как и многих других участников экспедиции. Правда, эскимосы рассказывали, что последнего вместе еще с одним белым человеком якобы видели в районе современного поселка Бейкер-Лейк в канадской территории Нунавут в 1852-1858 годах. Более того, в 1948 году биолог Фарли Моуэт нашел в 400 километрах к югу от поселка очень старую пирамиду из камней, не похожую на обычные эскимосские строения. Внутри нее лежали обломки некоего короба, скрепленного «ласточкиным хвостом». Этой техникой местные аборигены не пользовались.

Впрочем, вряд ли капитан стал скрываться, если бы добрался до цивилизации. Он точно знал, что его ждут и ищут. С другой стороны, учитывая выявленные страшные факты о последних месяцах экспедиции, можно предположить, что ставший каннибалом британский офицер просто не захотел вернуться в прежний мир, неся на душе такой грех.