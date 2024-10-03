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09:19, 3 октября 2024Путешествия

Летевшие в Казань самолеты перенаправили в другие города

Летевшие в Казань самолеты перенаправили в аэропорты Нижнекамска и Самары

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолеты, летевшие в Казань из Омска, Хургады и Челябинска, перенаправили в аэропорты других российских городов — Нижнекамска и Самары. Об этом сообщается в Telegram-канале казанской воздушной гавани.

В публикации также сказано, что в четверг, 3 октября, с 06:00 по московскому времени международный аэропорт Казани был временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением. Уточняется, что с пассажирами в воздушной гавани работают ее сотрудники и представители авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что 08:59 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняли. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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      Алина Черненко
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