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10:10, 3 октября 2024Россия

Мать российского бойца СВО захотела лишить выплат его жену

В Алтайском крае мать бойца СВО захотела лишить выплат его жену

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Алтайском крае мать российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине захотела лишить выплат его жену, пишут «Аргументы и факты».

По данным издания, в 2023 году мужчина заключил контракт с Минобороны и ушел на фронт. В марте 2024 года военнослужащему дали отпуск. Вернувшись в родной регион, мужчина обратился в суд с заявлением о разводе. Впоследствии он планировал заключить новый брак, но не успел — на передовой он получил ранение, спасти его не удалось.

Успело ли вступить в силу решение о расторжении брака — неизвестно. Однако мать участника СВО обратилась в суд, чтобы признать невестку утратившей право на получение «гробовой» выплаты.

По ее словам, в 2009 году сын женился на девушке, но с начала 2017-го они разъехались и перестали общаться — россиянка последние пять лет якобы сожительствовала с другим мужчиной.

Судебное заседание назначили на 1 октября. Суд должен определить степень родства и кому положены выплаты.

Ранее в Иркутской области произошел спор из-за «гробовых» выплат бойца СВО. Претендентами на получение денег оказались как его родные сестры, так и опекун, и мать его ребенка, с которой тот не состоял в официальном браке.

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      Елена Торубарова
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