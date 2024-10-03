Медведев назвал единственную форму участия в спецоперации

Медведев назвал зачисление на контракт единственной формой участия в СВО

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране начала работать комиссия по комплектованию Вооруженных сил (ВС РФ) контрактниками. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев назвал зачисление на контракт единственной формой участия россиян в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он добавил, что работа с будущими военнослужащими-контрактниками проводится во всех регионах и муниципалитетах России.

Ранее Медведев оценил длительность набора контрактников на СВО. «Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам СВО. Теперь она составит 400 тысяч рублей для тех, кто заключит контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.